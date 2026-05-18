Feuer bei Übungsauto der Florianis in Rankweil



Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in Rankweil. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort ein Auto, das der Feuerwehr als Übungsobjekt dient, in Vollbrand. In weiterer Folge griffen die Flammen auch auf einen daneben abgestellten Container über, in dem sich Übungsmaterial befand.