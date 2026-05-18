Feuer bei Übungsauto der Florianis in Rankweil

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in Rankweil. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort ein Auto, das der Feuerwehr als Übungsobjekt dient, in Vollbrand. In weiterer Folge griffen die Flammen auch auf einen daneben abgestellten Container über, in dem sich Übungsmaterial befand.
Brand rasch gelöscht
Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Rankweil rückte mit einem Aufgebot von 35 Einsatzkräften an. Den Wehrmännern gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich abzulöschen. So konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.
Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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