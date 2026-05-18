Pensionen für Grenzgänger werden höher ausfallen

Bisher wurden die Pensionen der ehemaligen Grenzgänger aufgrund der Rechtslage in ihrem rot-weiß-roten Heimatland mit wesentlich höheren Steuern belastet als bei jenen Arbeitnehmern, die in Österreich tätig waren. Grund dafür war, dass die Schweizer Rente bislang zwölfmal im Jahr ausgezahlt wurde. Ehemalige Grenzgänger mussten dieses Geld also „normal“ versteuern. Die in Österreich tätigen Pensionisten hingegen profitieren von der sogenannten „Sechstelbegünstigung“: Diese sieht vor, dass ein Sechstel aller in einem Kalenderjahr ausbezahlten Gehälter oder Pensionen (das 13. und 14. Gehalt) mit einem festen Steuersatz von nur 6 Prozent besteuert werden. Wer nur zwölfmal Gelder bezieht, schaut also durch die Finger.