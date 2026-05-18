Weit mehr als nur ein Ort zum Haareschneiden

Der Wunsch nach einer Veränderung

Doch im vergangenen Jahr entstand in ihr ein Gefühl, das sich irgendwann nicht mehr ignorieren ließ. „Innerlich hat einfach etwas in mir nach Veränderung geschrien.“ Es war kein lauter Knall. Eher ein stilles Bohren, das immer stärker wurde. Viel Nachdenken. Viel Reflektieren. Viele Momente allein mit sich selbst. Und dann war die Idee plötzlich da: Warum nicht etwas Eigenes schaffen? Heute, nach über 15 Jahren Berufserfahrung, hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sich in Rankweil ihren eigenen Salon aufgebaut. Und wer mit ihr spricht, merkt schnell: Für Felicitas geht es um weit mehr als nur um Haare. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn Menschen den Salon verlassen und wieder lachen“, sagt sie. Genau das beschreibt auch ihre Philosophie. Natürlich spielen Schnitt, Farbe und Styling eine große Rolle – aber das Zwischenmenschliche ist für sie mindestens genauso wichtig.