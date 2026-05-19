Radlerin in Schruns nach Bremsmanöver gestürzt

Die 25-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs, als ein vor ihr fahrender schwarzer Pkw mit Dornbirner Kennzeichen nach dem Kreisverkehr plötzlich stark abbremste. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radlerin ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, wobei sie sich mit dem Rad überschlug und zu Sturz kam.
Selbstständig in Behandlung
Die 25-Jährige erlitt bei dem Sturz Schmerzen im Rippenbereich. Sie begab sich im Anschluss an den Vorfall selbstständig in ärztliche Behandlung, um ihre Verletzungen abklären zu lassen.
Polizei sucht Pkw-Lenker
Die Polizeiinspektion Schruns bittet nun um Mithilfe. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des schwarzen Pkw sowie etwaige weitere Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich bei der Dienststelle zu melden.
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