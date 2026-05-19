Radlerin in Schruns nach Bremsmanöver gestürzt



Die 25-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs, als ein vor ihr fahrender schwarzer Pkw mit Dornbirner Kennzeichen nach dem Kreisverkehr plötzlich stark abbremste. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radlerin ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, wobei sie sich mit dem Rad überschlug und zu Sturz kam.