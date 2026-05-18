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Einsatz in Lindau

Verfolgungsjagd endet für 18-Jährigen an Baum

Chronik
18.05.2026 12:55
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: stock.adobe.com)

Ein junger Deutscher hat im benachbarten Lindau versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Seine wilde Fahrt endete abrupt an einem Baum. Während der Lenker zu Fuß floh, wurde sein österreichischer Mitfahrer am Unfallort von den Beamten gestellt.

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Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstag gegen 17.52 Uhr im Lindauer Stadtteil Aeschach. Einer Polizeistreife fiel ein schwarzer Pkw auf, an dem das hintere Kennzeichen fehlte. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, gab der Lenker Vollgas und raste mit geschätzten 100 km/h auf der Oberreitnauer Straße davon. Das ging nicht lange gut: In einer Kurve verlor der junge Mann die Herrschaft über seinen Wagen, dieser kam rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Fahrer flüchtete zu Fuß
Während der 29-jährige Beifahrer aus Österreich im komplett demolierten Wrack zurückblieb, ergriff der Fahrer zu Fuß die Flucht. Das hatte wohl seinen Grund: Die Beamten nahmen nämlich im verunfallten Auto deutlichen Alkohol- und Marihuana-Geruch wahr. Der Mitfahrer gab an, den Lenker nicht zu kennen, behauptete jedoch, dieser habe während der Fahrt Drogen konsumiert.

Wagen wurde beschlagnahmt
Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 18-jähriger Deutscher, von einer weiteren Streife festgenommen werden. Am Unfallort fanden die Ermittler zudem ein Kennzeichen, das nicht zum Pkw gehört. Auf richterliche Anordnung wurde das Fahrzeug zur Spurensicherung beschlagnahmt und beim Verdächtigen eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei Lindau ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

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