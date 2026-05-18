Verfolgungsjagd endet für 18-Jährigen an Baum



Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstag gegen 17.52 Uhr im Lindauer Stadtteil Aeschach. Einer Polizeistreife fiel ein schwarzer Pkw auf, an dem das hintere Kennzeichen fehlte. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, gab der Lenker Vollgas und raste mit geschätzten 100 km/h auf der Oberreitnauer Straße davon. Das ging nicht lange gut: In einer Kurve verlor der junge Mann die Herrschaft über seinen Wagen, dieser kam rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.