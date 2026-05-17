„Man kann ja nicht jede Freilaufkatze einsperren“

Richtungsstreit in den Sozialen Medien

Seit der Fall publik geworden ist, tobt auf den Sozialen Medien, speziell auch jenen der „Krone“, ein regelrechter Richtungsstreit – die einen solidarisieren sich mit der Katzenhalterin und ihrem Vierbeiner, die anderen mit den Hausbesitzern. Auch im Vorarlberger Tierschutzheim in Dornbirn verfolgt man den Fall aufmerksam. Die „Krone“ hat mit Tierpflegeleiter Marco Miholnic über die „Causa Leo“ gesprochen. Er plädiert für eine Versachlichung der Debatte – statt aus der Emotion heraus Radikalpositionen einzunehmen, sollte man vielmehr gemeinsam nach pragmatischen Lösungen suchen. Zum einen müsse klar sein, dass Kater „Leo“ nicht vorsätzlich Vandalenakte begehe, sondern nur seinem natürlichen Verhalten folge. „In so einer Katze steckt noch viel Wildtier drinnen.“ Und dazu gehöre eben auch, seine Krallen zu wetzen und Markierungen zu setzen. Miholnics Vorschlag: „Man könnte für das Tier mit dem gleichen Material eine Alternative schaffen, zum Beispiel im eigenen Garten.“ Eine weitere Option wäre ein spezieller Katzenzaun, der die Kreise des Katers einengen würde, ohne ihm gleich alle Freiheiten zu nehmen.