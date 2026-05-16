Lost Places im Ländle

Irgendwo verbotenerweise einzusteigen, ein abgesperrtes Areal zu filmen und dann im Internet zu posten, war ein Hype, der in den 2010er-Jahren aus Amerika herüberschwappte und sich großer Beliebtheit erfreute. Die Mischung aus Neugierde, sich am Rand der Legalität zu bewegen sowie der Nervenkitzel, sich nicht erwischen zu lassen, trieb Heerscharen von zumeist jugendlichen Schatzsuchern von den Bildschirmen weg in die freie Natur. Mit perfektem Equipment ausgestattet, kroch man durch Absperrungszäune, kletterte über Dächer, seilte sich ab und filmte längst verfallene Objekte.