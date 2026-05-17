Seniorenbund-Chefin fordert mehr Briefkästen

Wörtlich heißt es in dem Schreiben von Schwarzmann: „Im Namen der Seniorinnen und Senioren in Vorarlberg richte ich einen dringenden Appell an die Post AG, die Aufstellung von Briefkästen zu forcieren. Wir sind uns natürlich bewusst, dass aufgrund der Digitalisierung die normale Briefpost rückläufig ist. Aber vor allem für die ältere Generation, die nicht so mobil ist und nicht nur digital kommunizieren kann, ist ein Brief nach wie vor von großer Wichtigkeit. Gerade deshalb muss ein Briefkasten gut erreichbar sein.“