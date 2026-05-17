Mager durchbricht in Kalifornien eine Schallmauer

Vorarlbergs Leichtathletinnen sind in diesem Jahr in beneidenswerter Frühform. Zuerst überraschte Sprinterin Isabel Posch mit der Qualifikation für die Hallen-WM, dann lief die TS-Egg-Athletin Pauline Schedler über 800 und 1500 Meter Rekorde am laufenden Band. Und nun sorgte auch Anna Mager für gleich zwei Rekordläufe.
„Großartiges Wochenende“, schrieb Anna Mager am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Kein Wunder, hatte die 24-Jährige bei den Mountain West Outdoor Championships im kalifornischen Clovis doch bereits am Donnerstag im Vorlauf über 400 Meter Hürden ihren eigenen VLV-Rekord mit einer Zeit von 58,44 Sekunden um ein Zehntel verbessert.
Lust auf mehr
Doch damit war noch lange nicht genug! Denn im Finallauf in der Nacht von Samstag auf Sonntag, legte die Athletin der TS Jahn Lustenau, die in San Diego studiert, noch einen drauf. „Endlich unter 58 Sekunden“, freute sich Mager, die mit einer Zeit von 57,98 Sekunden Rang zwei in Clovis belegte und auch gleich eine Kampfansage folgen ließ: „Ein Schritt nach dem anderen, aber ich bin definitiv noch nicht am Ziel.“
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