Mager durchbricht in Kalifornien eine Schallmauer

Lust auf mehr

Doch damit war noch lange nicht genug! Denn im Finallauf in der Nacht von Samstag auf Sonntag, legte die Athletin der TS Jahn Lustenau, die in San Diego studiert, noch einen drauf. „Endlich unter 58 Sekunden“, freute sich Mager, die mit einer Zeit von 57,98 Sekunden Rang zwei in Clovis belegte und auch gleich eine Kampfansage folgen ließ: „Ein Schritt nach dem anderen, aber ich bin definitiv noch nicht am Ziel.“