Was es im Ländle bedeutet, „eppas zum vergagla“

Diese Geschichte von mühseligem Aufbau und raschem Zerfall zieht von da an eine durchgehende Spur der Verwüstung durch das Voradelberger Leben: Holzbiegana und Stützmura vergaglen (Holzbeigen und Stützmauern fallen in sich zusammen), Ehena vergaglen (Ehen gehen zu Bruch), Firmana vergaglen (Firmen gehen pleite) genau wie Vereine (lösen sich auf).