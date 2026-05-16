Was es im Ländle bedeutet, „eppas zum vergagla“

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er das genuin vorarlbergische Zeitwort „vergagla“.
Die Voradelberger Mundart besitzt ein Zeitwort, das wunderbar lautmalerisch auszudrücken imstande ist, wenn etwas (in sich) zusammenbricht, in die Brüche geht, in seine Einzelteile zerfällt, oder wenn sich menschliche Zusammenschlüsse mangels Liebe, Aufmerksamkeit oder Einsatz auflösen: vergagla.
Bereits im frühesten Kindesalter kommt der Alemanne mit dieser Vokabel in Kontakt, wenn sein erster Turm aus Bauklötzen einstürzt und die Eltern das weinende Kind mitleidig ansehen mit den Worten: „Oje, ischt’r dr vergaglet!“
Diese Geschichte von mühseligem Aufbau und raschem Zerfall zieht von da an eine durchgehende Spur der Verwüstung durch das Voradelberger Leben: Holzbiegana und Stützmura vergaglen (Holzbeigen und Stützmauern fallen in sich zusammen), Ehena vergaglen (Ehen gehen zu Bruch), Firmana vergaglen (Firmen gehen pleite) genau wie Vereine (lösen sich auf).
Selbst Gesangschören, die ihrer antrainierten Mehrstimmigkeit plötzlich nicht mehr fähig sind und ein Lied abbrechen müssen, wird der persönliche Zusammenbruch attestiert: „Sie sind vergaglet“.
Punktuell sind derlei Katastrophen im Leben eines Alemannen verkraftbar – eine besonders drastische Form des allumfassenden Lebenszusammenbruchs jedoch drückt sich in folgender Aussage aus: „Es ischt em alls (zemm) vergaglet.“ Hier ist davon auszugehen, dass Pleiten geschäftlicher Art mit Zerfallserscheinungen ehelicher und familiärer Natur einhergehen.
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