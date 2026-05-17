E-Scooter-Lenker (15) kollidierte mit Pkw

Zugetragen hat sich der Unfall laut Informationen der Polizei am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Ein 49-jähriger Autolenker war auf der L190 von Dornbirn kommend in Richtung Bregenz unterwegs und machte sich schließlich daran, rechts auf die Alte Landstraße (L16) abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter am rechten Fahrbahnrand in dieselbe Richtung.