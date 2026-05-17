E-Scooter-Lenker (15) kollidierte mit Pkw

Bei der Kollision mit einem abbiegenden Auto in Lauterach (Vorarlberg) hat sich am Samstag ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt. Der Jugendliche zog sich bei dem Sturz mehrere Prellungen zu und wurde vom Roten Kreuz versorgt.
Zugetragen hat sich der Unfall laut Informationen der Polizei am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Ein 49-jähriger Autolenker war auf der L190 von Dornbirn kommend in Richtung Bregenz unterwegs und machte sich schließlich daran, rechts auf die Alte Landstraße (L16) abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter am rechten Fahrbahnrand in dieselbe Richtung.
Beim Überholen kollidiert
Im Kreuzungsbereich überholte der Jugendliche mehrere vor ihm befindliche Fahrzeuge und prallte letztlich gegen den abbiegenden Pkw des 49-Jährigen. Der junge Lenker kam zu Sturz und zog sich dabei mehrere Prellungen zu.
Der Bursche hatte Glück: Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz konnte er in die häusliche Pflege entlassen werden. Alkotests bei beiden Lenkern verliefen negativ.
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