Schock! Kicker in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Am Fußballplatz in St. Egyden musste am Sonntag-Nachmittag der Helikopter anrücken. Ein 21-Jähriger verlor nach einem Zusammenbruch das Bewusstsein. In der Kärntner Liga stehen drei Runden vorm Ende drei Aufsteiger aus sportlicher Sicht fest. In Osttirol gibt‘s einen Trainerwechsel.
Bange Momente in St. Egyden am Sonntag-Nachmittag! Beim Fußball-Match der 2. Klasse B gegen Feffernitz wurde Heim-Verteidiger Noah Moser ein Luft-Zweikampf zum Verhängnis. Der 21-Jährige kollidierte in Minute 25 beim Stand von 0:2 mit Gegner Julian Fojan so unglücklich, dass er sofort das Bewusstsein verlor.
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