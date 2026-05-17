Schock! Kicker in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Am Fußballplatz in St. Egyden musste am Sonntag-Nachmittag der Helikopter anrücken. Ein 21-Jähriger verlor nach einem Zusammenbruch das Bewusstsein. In der Kärntner Liga stehen drei Runden vorm Ende drei Aufsteiger aus sportlicher Sicht fest. In Osttirol gibt‘s einen Trainerwechsel.