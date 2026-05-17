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Schock! Kicker in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Kärnten
17.05.2026 21:58
Mit dem ÖAMTC-Hubschrauber wurde Moser ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Mit dem ÖAMTC-Hubschrauber wurde Moser ins Klinikum Klagenfurt gebracht.(Bild: Helge Bauer)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Claudio Trevisan und Stefan Plieschnig

Am Fußballplatz in St. Egyden musste am Sonntag-Nachmittag der Helikopter anrücken. Ein 21-Jähriger verlor nach einem Zusammenbruch das Bewusstsein. In der Kärntner Liga stehen drei Runden vorm Ende drei Aufsteiger aus sportlicher Sicht fest. In Osttirol gibt‘s einen Trainerwechsel.

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Bange Momente in St. Egyden am Sonntag-Nachmittag! Beim Fußball-Match der 2. Klasse B gegen Feffernitz wurde Heim-Verteidiger Noah Moser ein Luft-Zweikampf zum Verhängnis. Der 21-Jährige kollidierte in Minute 25 beim Stand von 0:2 mit Gegner Julian Fojan so unglücklich, dass er sofort das Bewusstsein verlor.

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