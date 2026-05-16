Alkolenkerin kracht frontal in Sammeltaxi

Ereignet hat sich der Unfall gegen 1.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Walgau- mit der Römerstraße. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin, die von Rankweil in Richtung Ortszentrum Göfis unterwegs war, verlor während der Fahrt plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sammeltaxi.