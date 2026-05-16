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Unfall in Göfis

Alkolenkerin kracht frontal in Sammeltaxi

Chronik
16.05.2026 11:25
Der Lenker des Sammeltaxis musste ins Spital gebracht werden.
Der Lenker des Sammeltaxis musste ins Spital gebracht werden.(Bild: Mathis Fotografie)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Nachtrufbus in Göfis (Vorarlberg) wurde in der Nacht auf Samstag eine Person verletzt. Eine 21-jährige Autolenkerin war alkoholisiert unterwegs und auf die Gegenfahrbahn geraten – mit schlimmen Folgen. 

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Ereignet hat sich der Unfall gegen 1.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Walgau- mit der Römerstraße. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin, die von Rankweil in Richtung Ortszentrum Göfis unterwegs war, verlor während der Fahrt plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sammeltaxi.

Lenker des Taxis verletzt
Während die junge Frau, ihre drei Mitfahrer sowie zwei Fahrgäste im Taxi unversehrt blieben, erlitt der Lenker des Nachtrufbusses Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Ein bei der 21-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde ihr noch an Ort und Stelle abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden – sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

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