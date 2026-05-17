Aytekin in Neuschwanstein

Denn der gebürtige Mittelfranke, dessen Eltern seinerzeit aus der ostthrakischen Provinz Tekirdag nach Deutschland ausgewandert waren, hat gestern sein letztes Bundesligaspiel gepfiffen und damit eine eindrucksvolle Karriere als Profi-Schiedsrichter beendet. Die Bundesliga-Premiere war 2008 und schon 2011 begab er sich in der Begegnung zwischen RNK Split und NK Domzale erstmals auf internationales Parkett. Es war gleichzeitig das Jahr, in dem er von den Bundesligaprofis zum schlechtesten Schiedsrichter der Saison gekürt wurde, warum auch immer. Aber frei nach dem Motto „The Times They Are a-Changin’“ kann der Mann mit der markanten Physiognomie gleich drei DFB- Auszeichnungen als „Schiedsrichter des Jahres“ aus den Jahren 2019, 2022 und 2024 dagegenhalten. So schlecht war er wohl doch nicht. War er natürlich nicht, ganz im Gegenteil.