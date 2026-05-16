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Über 400 Meter Hürden

Anna Mager verbesserte ihren eigenen Landesrekord

Vorarlberg
16.05.2026 15:35
(Bild: ÖLV/Coen Schilderman)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Anna Mager wird immer schneller! Bei einem Leichtathletik-Meeting im kalifornischen Clovis unterbot die Wolfurterin, die Übersee studiert, ihren eigenen Landesrekord über die 400 Meter Hürden und legte die neue Bestmarke auf 58,44 Sekunden.

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Anna Mager hat ihren Landesrekord über die 400 Meter Hürden, den die Wolfurterin, die in Amerika studiert, im Juli 2023 bei den U23-Europameisterschaften im finnischen Espoo mit einer Zeit von 58,54 Sekunden aufgestellt hatte, erneut gebrochen.  

Beim Leichtathletik-Meeting im Veterans Memorial Stadium im kalifornischen Clovis verbesserte die 24-jährige Ländle-Athletin ihren Rekord erneut um 0,10 Sekunden auf 58,44 Sekunden! 

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