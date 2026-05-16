Anna Mager verbesserte ihren eigenen Landesrekord

Anna Mager wird immer schneller! Bei einem Leichtathletik-Meeting im kalifornischen Clovis unterbot die Wolfurterin, die Übersee studiert, ihren eigenen Landesrekord über die 400 Meter Hürden und legte die neue Bestmarke auf 58,44 Sekunden.
Anna Mager hat ihren Landesrekord über die 400 Meter Hürden, den die Wolfurterin, die in Amerika studiert, im Juli 2023 bei den U23-Europameisterschaften im finnischen Espoo mit einer Zeit von 58,54 Sekunden aufgestellt hatte, erneut gebrochen.
Beim Leichtathletik-Meeting im Veterans Memorial Stadium im kalifornischen Clovis verbesserte die 24-jährige Ländle-Athletin ihren Rekord erneut um 0,10 Sekunden auf 58,44 Sekunden!
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