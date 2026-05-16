„Ich habe vor, beim Trainingsstart da zu sein“

Mit dem gestrigen Sieg des Kremser SC in der Regionalliga Ost ist jetzt endgültig auch rein rechnerisch klar, dass es in dieser Saison in der Ostliga keinen Aufsteiger geben wird. Der SV Horn – der einzige Kandidat mit Lizenz – liegt nun drei Spieltage vor Saisonende zwar nur sieben Punkte hinter dem aufstiegsberechtigten zweiten Tabellenplatz, hat aber selbst nur noch zwei Matches zu spielen. „Es hat sich eh schon länger abgezeichnet, aber natürlich sind wir jetzt erleichtert, dass es fix ist“, sagt Bregenz-Coach Andreas Heraf, der damit mit seiner Mannschaft als Zweitliga-Schlusslicht doch den Klassenerhalt geschafft hat. Außerdem verlängert sich der Vertrag des Ex-Teamspielers in der Festspielstadt damit automatisch. Wie sein Kader in der neuen Saison ausschauen wird, das weiß Heraf aber bis jetzt nicht.