Jugendlicher Radfahrer kollidierte mit Motorrad

Ohne Daten weitergefahren

Nach dem Zusammenprall hielten beide Beteiligten an und sprachen kurz miteinander. Offenbar wurden bei dem Gespräch aber keine Daten ausgetauscht. Die Lenkerin des Motorrades, bei der es sich um eine etwa 40- bis 50-jährige Frau handeln soll, setzte anschließend ihre Fahrt fort. Der Jugendliche zog sich bei dem Crash nicht näher definierte Verletzungen zu und musste medizinisch betreut werden.