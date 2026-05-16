Jugendlicher Radfahrer kollidierte mit Motorrad

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem jungen Radfahrer und einer Motorradfahrerin in Schlins (Vorarlberg) sucht die Polizei nun die Zweiradlenkerin. Diese hat zwar nach dem Unfall kurz mit dem 18-Jährigen gesprochen, allerdings darauf vergessen, ihre Personendaten zu hinterlassen.
Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 24. April gegen 18.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße (L74) mit der Gemeindestraße „Untere Au“. Der 18-jährige Radfahrer beabsichtigte, nach links in die Gemeindestraße abzubiegen. Dabei dürfte er das entgegenkommende Motorrad übersehen haben, eine Kollision ließ sich nicht mehr vermeiden.
Ohne Daten weitergefahren
Nach dem Zusammenprall hielten beide Beteiligten an und sprachen kurz miteinander. Offenbar wurden bei dem Gespräch aber keine Daten ausgetauscht. Die Lenkerin des Motorrades, bei der es sich um eine etwa 40- bis 50-jährige Frau handeln soll, setzte anschließend ihre Fahrt fort. Der Jugendliche zog sich bei dem Crash nicht näher definierte Verletzungen zu und musste medizinisch betreut werden.
Ermittler bitten um Hinweise
Die Polizeiinspektion Satteins bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beteiligten Motorrad und seiner Lenkerin machen können, sich zu melden. Insbesondere wird die unbekannte Frau ersucht, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.
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