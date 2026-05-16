Altach ist noch einmal ordentlich gefordert

Im letzten Spiel der Saison will der SCR Altach im heutigen (17) Heimspiel gegen Ried würdig abschließen, vielleicht können Coach Ognjen Zaric und seine Mannschaft sogar noch mit der Europacup-Relegation liebäugeln. Im Sommer steht den Rheindörflern dann ein Kaderumbruch bevor.
Zwischen Chance auf die Meistergruppe bis hin zur konkreten Abstiegsgefahr, dazu eine Cupsaison wie noch nie! Bundesligist Altach fuhr auf einer Hochschaubahn auf und ab, auch vor dem letzten Spiel in der Bundesliga bleibt die Spannung aufrecht. Denn aktuell besteht nach dem verrückten Spieljahr sogar noch die Chance auf die Europacup-Qualifikation. Notwendig ist ein Sieg gegen die schon fix für die Relegation qualifizierten Rieder – und ein Punkteverlust der Mallorca-Ausflügler aus Wolfsberg. Die nach dem Klassenerhalt zum Ballermann auf die spanische Insel düsten und dort feierten.
Nebengeräusche ausgeblendet
Altachs Trainer Ognjen Zaric fokussiert sich auf die eigene Mannschaft: „Die Nebengeräusche aus Ried oder Wolfsberg blenden wir aus. Wir müssen eine gute Leistung abliefern, um die Saison in Richtung Europacup-Relegation zu verlängern.“ Allein schon deshalb gibt es die stärkste Aufstellung, Abschiedsspiele oder Schonung für Akteure sind nicht angesagt. Von der Stammelf fehlt nur der wegen der fünften Gelben Karte gesperrte Filip Milojevic, alle anderen sind dabei.
Viele Abgänge
Klartext gab es von Sportdirektor Philpp Netzer in Sachen Kader. Zumindest zehn Spieler werden Altach verlassen. Die Leihen Srdjan Hrstic, Marlon Mustapha, Precious Benjamin und Moritz Oswald kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Alex Gorgon beendet seine Karriere, die auslaufenden Verträge von Lukas Gugganig, Anteo Fetahu, Blendi Idrizi und Luca Kronberger werden nicht verlängert. Mohamed Ouedraogo äußerte den Wunsch, den Verein zu verlassen. Mit Dejan Stojanovic, Mike Bähre, Sandro Ingolitsch und Daniel Antosch verhandelt Netzer noch.
„Ja, es gibt einen größeren Umbruch, ich sehe das als Chance, das Gesicht der Mannschaft ins Positive zu verändern“, sagt der Sportdirektor zu den geplanten Veränderungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.