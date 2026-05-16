Altach ist noch einmal ordentlich gefordert

Zwischen Chance auf die Meistergruppe bis hin zur konkreten Abstiegsgefahr, dazu eine Cupsaison wie noch nie! Bundesligist Altach fuhr auf einer Hochschaubahn auf und ab, auch vor dem letzten Spiel in der Bundesliga bleibt die Spannung aufrecht. Denn aktuell besteht nach dem verrückten Spieljahr sogar noch die Chance auf die Europacup-Qualifikation. Notwendig ist ein Sieg gegen die schon fix für die Relegation qualifizierten Rieder – und ein Punkteverlust der Mallorca-Ausflügler aus Wolfsberg. Die nach dem Klassenerhalt zum Ballermann auf die spanische Insel düsten und dort feierten.