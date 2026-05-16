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Daheim gegen Ried

Altach ist noch einmal ordentlich gefordert

Vorarlberg
16.05.2026 09:25
Gegen Ried wollen Patrick Greil und seine Altacher Teamkollegen noch einmal alles raushauen.
Gegen Ried wollen Patrick Greil und seine Altacher Teamkollegen noch einmal alles raushauen.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Im letzten Spiel der Saison will der SCR Altach im heutigen (17) Heimspiel gegen Ried würdig abschließen, vielleicht können Coach Ognjen Zaric und seine Mannschaft sogar noch mit der Europacup-Relegation liebäugeln. Im Sommer steht den Rheindörflern dann ein Kaderumbruch bevor.

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Zwischen Chance auf die Meistergruppe bis hin zur konkreten Abstiegsgefahr, dazu eine Cupsaison wie noch nie! Bundesligist Altach fuhr auf einer Hochschaubahn auf und ab, auch vor dem letzten Spiel in der Bundesliga bleibt die Spannung aufrecht. Denn aktuell besteht nach dem verrückten Spieljahr sogar noch die Chance auf die Europacup-Qualifikation. Notwendig ist ein Sieg gegen die schon fix für die Relegation qualifizierten Rieder – und ein Punkteverlust der Mallorca-Ausflügler aus Wolfsberg. Die nach dem Klassenerhalt zum Ballermann auf die spanische Insel düsten und dort feierten.

Nebengeräusche ausgeblendet
Altachs Trainer Ognjen Zaric fokussiert sich auf die eigene Mannschaft: „Die Nebengeräusche aus Ried oder Wolfsberg blenden wir aus. Wir müssen eine gute Leistung abliefern, um die Saison in Richtung Europacup-Relegation zu verlängern.“ Allein schon deshalb gibt es die stärkste Aufstellung, Abschiedsspiele oder Schonung für Akteure sind nicht angesagt. Von der Stammelf fehlt nur der wegen der fünften Gelben Karte gesperrte Filip Milojevic, alle anderen sind dabei.

Marlon Mustapha kehrt nach Como zurück.
Marlon Mustapha kehrt nach Como zurück.(Bild: GEPA)

Viele Abgänge
Klartext gab es von Sportdirektor Philpp Netzer in Sachen Kader. Zumindest zehn Spieler werden Altach verlassen. Die Leihen Srdjan Hrstic, Marlon Mustapha, Precious Benjamin und Moritz Oswald kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Alex Gorgon beendet seine Karriere, die auslaufenden Verträge von Lukas Gugganig, Anteo Fetahu, Blendi Idrizi und Luca Kronberger werden nicht verlängert. Mohamed Ouedraogo äußerte den Wunsch, den Verein zu verlassen. Mit Dejan Stojanovic, Mike Bähre, Sandro Ingolitsch und Daniel Antosch verhandelt Netzer noch.

Mit Spielmacher Mike Bähre (r.) wird noch verhandelt.
Mit Spielmacher Mike Bähre (r.) wird noch verhandelt.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

„Ja, es gibt einen größeren Umbruch, ich sehe das als Chance, das Gesicht der Mannschaft ins Positive zu verändern“, sagt der Sportdirektor zu den geplanten Veränderungen.

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