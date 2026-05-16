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Einsatz in Schwarzach

Mann auf Parkplatz mit Messer ausgeraubt

Vorarlberg
16.05.2026 10:25
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren (Symbolbild).
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren (Symbolbild).(Bild: Christian Krall)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Schwarzach (Vorarlberg) ist am Freitagmorgen ein Mann auf einem Parkplatz von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Der Täter flüchtete anschließend mit zwei Komplizen. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit Hubschrauberunterstützung verlief ohne Erfolg. 

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Laut Informationen der Polizei hat sich der Vorfall am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr zugetragen. Ein Mann wurde auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in Schwarzach von einem bislang unbekannten Täter überrascht. Dieser bedrohte sein Opfer mit einem Messer und zwang es zur Herausgabe der Geldbörse. Unmittelbar nach der Übergabe konnte sich der Mann losreißen und in das Wohnhaus flüchten, von wo aus er die Exekutive alarmierte.

Großfahndung ohne Erfolg
Der Haupttäter flüchtete anschließend gemeinsam mit zwei weiteren Männern in eine unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung, an der sich neun Polizeistreifen aus den Bezirken Dornbirn und Bregenz sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“ beteiligten, verlief ergebnislos. Glücklicherweise blieb das Opfer bei dem Überfall körperlich unversehrt. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter laufen auf Hochtouren.

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