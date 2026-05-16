Mann auf Parkplatz mit Messer ausgeraubt

Laut Informationen der Polizei hat sich der Vorfall am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr zugetragen. Ein Mann wurde auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in Schwarzach von einem bislang unbekannten Täter überrascht. Dieser bedrohte sein Opfer mit einem Messer und zwang es zur Herausgabe der Geldbörse. Unmittelbar nach der Übergabe konnte sich der Mann losreißen und in das Wohnhaus flüchten, von wo aus er die Exekutive alarmierte.