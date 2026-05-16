SPÖ warnt: Einbruch bei leistbaren Wohnungen

Die SPÖ Vorarlberg schlägt einmal mehr Alarm wegen sinkender Neubauzahlen bei gemeinnützigen Wohnungen. Klubobmann Mario Leiter fordert eine Wohnbauoffensive, da vor allem junge Menschen kaum noch leistbaren Wohnraum fänden.
SPÖ-Landeschef Mario Leiter zeigt sich besorgt über die ungebrochen angespannte Lage am Vorarlberger Wohnungsmarkt. Im Zentrum seiner Kritik steht der massive Rückgang bei der Errichtung von gemeinnützigen Wohnungen. Dabei beruft er sich auf die offiziellen Zahlen: Während im Jahr 2019 noch 594 gemeinnützige Wohneinheiten fertiggestellt werden konnten, rechnet das Land für das Jahr 2026 nur noch mit 278 Fertigstellungen.
Junge Generation vor massiven Problemen
Die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung treffen laut Leiter junge Menschen in Vorarlberg mit besonderer Härte. Mehr als 1500 wohnungssuchende Haushalte, deren Mitglieder jünger als 30 Jahre sind, warten aktuell auf eine bezahlbare Wohnung. Der SPÖ-Landeschef befürchtet weitreichende soziale Folgen: „Eine ganze Generation verschiebt ihre Zukunft, weil leistbarer Wohnraum fehlt. Junge Menschen ziehen wieder zu den Eltern zurück oder verlegen sogar die Familiengründung.“
Eine ganze Generation verschiebt ihre Zukunft, weil leistbarer Wohnraum fehlt.
Mario Leiter, SPÖ-Klubobmann
SPÖ fordert politische Wohnbauoffensive
Der SPÖ-Klubobmann fordert einen fundamentalen Kurswechsel der amtierenden schwarz-blauen Landesregierung. Es sei offensichtlich, dass der private Markt die Wohnungsfrage nicht allein lösen könne. In diesem Zusammenhang unterstreicht er die Wichtigkeit des gemeinnützigen Wohnbaus, da dieser eine preisdämpfende Wirkung auf den gesamten Markt habe und somit langfristig für stabile und faire Mietverhältnisse sorge. „Vorarlberg braucht endlich eine echte Wohnbauoffensive mit einem klaren Schwerpunkt auf gemeinnützigen Wohnbau. Nur so kann leistbares Wohnen in Zukunft für alle Menschen in unserem Land möglich sein.“
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