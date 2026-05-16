SPÖ warnt: Einbruch bei leistbaren Wohnungen

SPÖ fordert politische Wohnbauoffensive

Der SPÖ-Klubobmann fordert einen fundamentalen Kurswechsel der amtierenden schwarz-blauen Landesregierung. Es sei offensichtlich, dass der private Markt die Wohnungsfrage nicht allein lösen könne. In diesem Zusammenhang unterstreicht er die Wichtigkeit des gemeinnützigen Wohnbaus, da dieser eine preisdämpfende Wirkung auf den gesamten Markt habe und somit langfristig für stabile und faire Mietverhältnisse sorge. „Vorarlberg braucht endlich eine echte Wohnbauoffensive mit einem klaren Schwerpunkt auf gemeinnützigen Wohnbau. Nur so kann leistbares Wohnen in Zukunft für alle Menschen in unserem Land möglich sein.“