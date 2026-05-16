Mogelt Salzburg bei Zahlen zum lokalen Wohnbedarf?

Salzburg rechnet den Wohnungsbedarf deutlich nach unten. Die Arbeiterkammer warnt vor einem gefährlichen Signal: Wer Abwanderung in die Prognose übernimmt, bekämpft sie nicht. Besonders Stadt und Zentralraum geraten unter Druck, während leistbares Wohnen für viele weiter außer Reichweite bleibt ...
Die Salzburger suchen Wohnungen. Am besten günstige Wohnungen – was schwierig ist. Das Land liefert indes eine neue Prognose. Und völlig überraschend klingt diese Vorschau nach Entwarnung: Bis 2030 brauche Salzburg nur noch 9282 neue Wohnungen. Statt früher 2555 Wohnungen pro Jahr rechnet das Land jetzt mit 1856. Der zusätzliche Bedarf sinke um fast 700 Wohnungen jährlich. Die Conclusio daraus: Man müsse in Zukunft wohl weniger bauen.
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