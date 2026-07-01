Mittersill hat jetzt ein neues Gesundheitszentrum

Kurze Wege und viele Angebote an einem Ort: Im Tauernklinikum Mittersill wurde am Dienstag das neue Gesundheits- und Sozialzentrum eröffnet. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ziehen dort mehrere Einrichtungen unter ein Dach. Dazu zählen das Primärversorgungszentrum Mittersill, Tauernphysio Enzinger, das Zahnambulatorium der ÖGK, der Psychosoziale Dienst, das Hebammenzentrum und die Hospiz-Initiative Oberpinzgau.