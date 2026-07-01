Mittersill hat jetzt ein neues Gesundheitszentrum

Beim Tauernklinikum am Standort Mittersill, wo gerade noch der Ausbau läuft, wurde jetzt das neue Gesundheits- und Sozialzentrum eröffnet. Medizinische, therapeutische und soziale Betreuung soll hier unter einem Dach stattfinden.
Kurze Wege und viele Angebote an einem Ort: Im Tauernklinikum Mittersill wurde am Dienstag das neue Gesundheits- und Sozialzentrum eröffnet. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ziehen dort mehrere Einrichtungen unter ein Dach. Dazu zählen das Primärversorgungszentrum Mittersill, Tauernphysio Enzinger, das Zahnambulatorium der ÖGK, der Psychosoziale Dienst, das Hebammenzentrum und die Hospiz-Initiative Oberpinzgau.
Das vom Land Salzburg finanzierte Projekt soll die Versorgung in der Region stärken und Patienten Wege ersparen. Von Prävention über Therapie bis zur sozialen Begleitung sollen Menschen jeden Alters künftig abgestimmte Hilfe finden. Bei der Eröffnung waren Vertreter aus Politik, Gesundheitswesen und Region dabei, der Schulchor des BORG Mittersill gestaltete den Festakt.
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