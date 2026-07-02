QimiQ-Pleite: Sanierungsplan vertagt

Bisher haben 195 Gläubiger Gesamtforderungen in der Höhe von rund 6,3 Mio. Euro angemeldet. Davon wurden 4,2 Mio. Euro anerkannt. Weitere Forderungen im Ausmaß von rund 2,1 Mio. Euro gelten laut KSV1870 vorerst als bestritten. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern weiterhin einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an, die innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Plans zahlbar ist.