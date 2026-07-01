Ex-Austrianer wagt den Schritt ins Ausland

Coskun hatte auch Optionen in Salzburg

Auch ein Verbleib in Salzburg war eine Option. Dennoch entschied sich der ehemalige Austrianer für das grenznahe Ausland. „Ich hatte Angebote von zwei Klubs aus der Regionalliga und einigen Vereinen aus der Salzburger Liga. Auch die Austria hat mich kontaktiert. Dort hätte ich mich aber wieder bei den Amateuren beweisen müssen, was ich nicht wollte. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass es Zeit für etwas Neues ist“, schilderte er.