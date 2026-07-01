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Nach Bruch in Hüfte

Ex-Austrianer wagt den Schritt ins Ausland

Salzburg: Sport-Nachrichten
01.07.2026 12:00
Spielte schon für Austria Salzburg: Kaan Coskun.
Spielte schon für Austria Salzburg: Kaan Coskun.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Zwölf Jahre schnürte er seine Schuhe im Salzburger Fußball-Unterhaus für Leopoldskron-Moos, Austria Salzburg und für St. Johann. Nun ist die Zeit in Österreich für den Mittelfeldspieler vorerst vorbei. Der Grund dafür ist ein Engagement im Ausland.  

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Leopoldskron-Moos, Austria Salzburg und der TSV St. Johann: So lauteten die Stationen von Kaan Coskun. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der mit den Violetten den Regionalliga-Titel feierte, kickte zwölf Jahre lang in Salzburg und startet nun ein Auslandsabenteuer.

All zu weit weg zieht es den technisch starken Kicker allerdings nicht. Künftig streift er sich das Trikot des ESV Freilassing über. Die Eisenbahner jagen in der sogenannten Landesliga Bayern Südost und damit in der sechsten Liga Punkte. 

Zitat Icon

Ich bin gespannt, wie die neue Liga ist. Bisher kenne ich noch gar nichts.

Kaan COSKUN, ESV Freilassing

„Nach meinem Bruch in der Hüfte fühle ich mich jetzt wieder fit. Ich habe lange darüber nachgedacht und beschlossen, etwas Neues auszuprobieren. Ich bin gespannt, wie die neue Liga ist. Bisher kenne ich noch gar nichts“, erklärte der Kicker der „Krone“. Der Vertrag beläuft sich auf vorerst eine Saison.

Coskun hatte auch Optionen in Salzburg
Auch ein Verbleib in Salzburg war eine Option. Dennoch entschied sich der ehemalige Austrianer für das grenznahe Ausland. „Ich hatte Angebote von zwei Klubs aus der Regionalliga und einigen Vereinen aus der Salzburger Liga. Auch die Austria hat mich kontaktiert. Dort hätte ich mich aber wieder bei den Amateuren beweisen müssen, was ich nicht wollte. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass es Zeit für etwas Neues ist“, schilderte er. 

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Die neue Saison startet für den 23-Jährigen dann am 16. Juli gegen die oberbayerische Mannschaft aus Kastl.

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