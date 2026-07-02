Schwarzacher Spital nimmt steirische Patienten auf

Salzburg hilft der Steiermark bei medizinischen Behandlungen. Patienten aus dem Bereich Schladming werden künftig verstärkt nach Schwarzach gelotst. Ein entsprechender Vertrag soll am Freitag unterzeichnet werden.
Der Vertrag ist unterschriftsreif. Die Steiermark geht nach einem Abkommen mit Oberösterreich mit dem nächsten Nachbarbundesland eine Kooperation ein. Weil in der Obersteiermark kein Leitspital kommt, sollen künftig Gastpatienten im Krankenhaus Schwarzach behandelt werden. Es geht um die Abteilungen Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Chirurgie.
Hintergrund: Die Geburtenstation soll in Schladming im Oktober geschlossen werden. Dort ist dann nur noch ein Hebammenzentrum geplant. Ab Mitte 2027 sollen Patienten der Chirurgie verstärkt in den Pongau gelotst werden. Am Freitag wollen die Gesundheitslandesräte alles fixieren.
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