Schwarzacher Spital nimmt steirische Patienten auf

Der Vertrag ist unterschriftsreif. Die Steiermark geht nach einem Abkommen mit Oberösterreich mit dem nächsten Nachbarbundesland eine Kooperation ein. Weil in der Obersteiermark kein Leitspital kommt, sollen künftig Gastpatienten im Krankenhaus Schwarzach behandelt werden. Es geht um die Abteilungen Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Chirurgie.