So lief Tag eins der umstrittenen Altstadtsperre

Das zeigte auch der „Krone“-Lokalaugenschein in der Imbergstraße. Dort gilt das Fahrverbot ab dem Rehrplatz. Alle kontrollierten Lenker, mit einem für die Durchfahrt unerlaubten Kennzeichen, hatten eine Genehmigung. Eine von ihnen war Katharina Jeide, die mit dem steirischen Kennzeichen LI unterwegs war und somit die Altstadt nicht passieren dürfte: „Ich arbeite in der Innenstadt und habe dadurch eine Ausnahmegenehmigung. Ich finde es gut, dass was gegen den vielen Verkehr versucht wird.“