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So lief Tag eins der umstrittenen Altstadtsperre

Salzburg
01.07.2026 19:00
Polizist Andre Payrich kontrolliert in seinem Streifendienst Autos mit Touristen. Alle hatten ...
Polizist Andre Payrich kontrolliert in seinem Streifendienst Autos mit Touristen. Alle hatten eine Genehmigung.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die Sommerregelung für die Stadt Salzburg ist seit Mittwoch in Kraft. Sie soll den starken Touristenverkehr vom Zentrum fernhalten. Noch gibt es aber einige Fragezeichen zur Einhaltung der Sperre.

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Tag eins der viel diskutierten Sperre der Innenstadt für den touristischen Durchzugsverkehr: Außer ein paar Kontrollen durch die Polizei war davon wenig zu spüren. Kennzeichen sämtlicher Länder fuhren durch die Imbergstraße, über die Staatsbrücke, das Neutor oder auch über den Müllnerhügel.

Illegal im Fahrverbot? Das war fürs Erste nicht feststellbar. Sie könnten zu Hotels in der Innenstadt fahren oder einen beruflichen Termin haben. Dadurch haben sie eine Ausnahmegenehmigung.

Das zeigte auch der „Krone“-Lokalaugenschein in der Imbergstraße. Dort gilt das Fahrverbot ab dem Rehrplatz. Alle kontrollierten Lenker, mit einem für die Durchfahrt unerlaubten Kennzeichen, hatten eine Genehmigung. Eine von ihnen war Katharina Jeide, die mit dem steirischen Kennzeichen LI unterwegs war und somit die Altstadt nicht passieren dürfte: „Ich arbeite in der Innenstadt und habe dadurch eine Ausnahmegenehmigung. Ich finde es gut, dass was gegen den vielen Verkehr versucht wird.“

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In die Kontrolle geriet auch Donald Soul. Der Tourist aus den USA war mit einem deutschen Leihwagen unterwegs und blieb entspannt. Er kenne die Situation in Salzburg nicht, hat aber die Genehmigung durch das Hotel in der Altstadt, zu dem er unterwegs war. Ein weiterer Tourist wusste von der Sperre gar nichts. Er konnte aber eine Buchungsbestätigung seines Hotels vorweisen.

„Es ist eine vollständige Fahrzeugkontrolle“
„Wir kontrollieren im Rahmen unseres Streifendienstes“, erklärt Thomas Meßner vom Polizeikommando Salzburg. Gerade die Imbergstraße biete sich dafür gut an, weil diese zweispurig ist und somit für mehr Sicherheit für die Polizeibeamten während der Kontrolle sorgt. Angeschaut wurde nicht nur die Genehmigung. „Es ist eine vollständige Fahrzeugkontrolle“, so Meßner. Bei allen Lenkern wurden so auch Alkotests durchgeführt – alle waren zur Mittagszeit negativ.

Beim Neutor ist die Tafel neben der Altstadtgarageneinfahrt positioniert. Ab 14. September ist ...
Beim Neutor ist die Tafel neben der Altstadtgarageneinfahrt positioniert. Ab 14. September ist das Tor komplett gesperrt.(Bild: Andreas Tröster)

Die Fahrverbotstafeln fallen nicht wirklich auf
Zu Problemen könnte führen, dass die Fahrverbotstafeln mit den ganzen Ausnahmeregelungen aus dem Auto schlecht wahrnehmbar und erst recht nicht lesbar sind. Dafür sind sie zu klein. Auch die Positionierung ist nicht ideal ausgefallen.

Ist man etwa vom Bräustübl kommend Richtung Müllnerhügel auf der rechten Fahrspur unterwegs, erkennt ein Autofahrer die Tafel erst nach der Ampel in der Kreuzung – falls er sie überhaupt erkennt. Beim Neutor ist die Tafel unmittelbar neben der Garageneinfahrt angebracht, wo es sehr viele verschiedene Infotafeln gibt. 

Vor dem Hotel Sacher ist die Tafel mit den Ausnahmen kaum wahrnehmbar.
Vor dem Hotel Sacher ist die Tafel mit den Ausnahmen kaum wahrnehmbar.(Bild: Andreas Tröster)

Auch in der Schwarzstraße beim Hotel Sacher ist es schwer wahrnehmbar. Noch schlimmer ist es am Rehrlplatz. Da geht die Tafel regelrecht im Kreuzungsbereich unter.

Kritik gibt es auch an den gelben Infotafeln, die bei den Stadteinfahrten montiert sind. Darauf befindet sich ein QR-Code zum Scannen mit dem Handy. Während der Autofahrt wird das aber kaum jemandem gelingen.

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