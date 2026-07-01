Privatklinik Ritzensee bleibt weiter bestehen

Monatelang hing die Zukunft der Privatklinik Ritzensee in Saalfelden in der Luft. Befürchtet wurde schon, dass der Betrieb zugesperrt wird. Jetzt ist fix: Es geht getrennt vom Tauernklinikum weiter. Es kommt zu einem Eigentümerwechsel.
Die Klinik mit 39 Betten und 56 Mitarbeitern wird künftig eigenständig geführt und strategisch neu ausgerichtet, heißt es in einer ersten Information über die Zukunftspläne. Kassenleistungen werden keine mehr angeboten.
Käufer ist der Pinzgauer Unternehmer und Geschäftsführer der Vitalclinic Holding GmbH Patrick Müller: „Ein Eigentümerwechsel ist mehr als ein Wechsel im Firmenbuch. Er ist die Gelegenheit, die Klinik neu zu definieren, Marktchancen zu nutzen und der Region einen echten Mehrwert zu bieten.“
Das sind die Zukunftspläne
Strategisch will sich die Privatklinik Ritzensee am Erfolgsmodell der besten Privatkliniken orientieren. Statt ein breites und unscharfes Leistungsspektrum anzubieten, setzt sie bewusst auf das Modell der Spezialklinik, bietet also ausgewählte Kernbereiche an. Der neue Eigentümer will auch Kontinuität beim Personal.
Ein Blick zurück
Die Privatklinik, die in den 1980er-Jahren von Ärzten errichtet worden war, wurde 2003 von der Stadtgemeinde Zell am See übernommen. Hintergrund war damals, dass man für Engpässe im Krankenhaus Zell am See eine Ausweichmöglichkeit haben wollte. Es kam jedoch zu Kritik: Der Landesrechnungshof sah in mehreren Berichten Verflechtungen zwischen öffentlich-rechtlichen und gewinnbringenden Bereichen. Mit Ende 2005 lief der Angliederungsvertrag an das Tauernklinikum dann aus.
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