Privatklinik Ritzensee bleibt weiter bestehen

Ein Blick zurück

Die Privatklinik, die in den 1980er-Jahren von Ärzten errichtet worden war, wurde 2003 von der Stadtgemeinde Zell am See übernommen. Hintergrund war damals, dass man für Engpässe im Krankenhaus Zell am See eine Ausweichmöglichkeit haben wollte. Es kam jedoch zu Kritik: Der Landesrechnungshof sah in mehreren Berichten Verflechtungen zwischen öffentlich-rechtlichen und gewinnbringenden Bereichen. Mit Ende 2005 lief der Angliederungsvertrag an das Tauernklinikum dann aus.