Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesund in den Monat

Herzprobleme und Hitze: Das sollten Sie wissen

Salzburg
02.07.2026 11:00
Dr. Friedrich Hoppichler, ärztlicher Leiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg.
Dr. Friedrich Hoppichler, ärztlicher Leiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg.(Bild: Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Dr. Friedrich Hoppichler, ärztlicher Leiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg, gibt Tipps für einen gesunden Start in den neuen Monat: Die Temperaturen der vergangenen Tage stellen unser Herz-Kreislauf-System vor eine besondere Herausforderung. Das sollten Sie wissen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Um die Körpertemperatur bei Hitze stabil zu halten, weiten sich die Blutgefäße, das Herz schlägt schneller, die Haut wird stärker durchblutet und man beginnt zu schwitzen. Durch entstehenden Verdunstungsprozess wird die Körpertemperatur gesenkt. Das funktioniert gut bei trockener Hitze, ist es jedoch heiß und schwül, bleibt der Schweiß auf der Haut liegen und die Körpertemperatur steigt.

 Große Hitze stellt schon für ein gesundes Herz eine Belastung dar. Für Menschen mit koronarer Herzerkrankung, Herzinsuffizienz oder Herz-Rhythmus-Störungen kann sie jedoch besonders gefährlich werden. Manche Herz-Medikamente können an heißen Tagen die Probleme verschlimmern. So verlangsamen etwa Betablocker den Herzschlag und beeinträchtigen so die Fähigkeit des Herzens, um für effektiven Wärmeaustausch schnell genug zu schlagen.

Wenn sich die Blutgefäße durch Wärme erweitern, sinkt der Blutdruck. Blutdrucksenkende Medikamente können diesen Effekt verstärken. Diuretika erhöhen die Urinausscheidung und können das Risiko für eine Dehydrierung steigern. Aber: Herz-Medikamente schützen auch bei großer Hitze und sollten daher niemals eigenmächtig abgesetzt oder reduziert werden.

Lesen Sie auch:
Gesund in den Monat
Fermentiertes Kraut erlebt Comeback als Superfood
01.06.2026
Gesund in den Monat
Zucker: Vom Überlebensvorteil zur Gesundheitsfalle
02.05.2026

Herzpatienten sollten an heißen Tagen besonders auf sich achten: Hilfreich kann sein, Blutdruck und Puls regelmäßig zu kontrollieren. Wer unter Herzinsuffizienz leidet sollte zudem auf das Körpergewicht achten. Rasche Zu- oder Abnahmen können auf eine Störung des Flüssigkeitshaushaltes hinweisen. Auch geschwollene Beine, zunehmende Luftnot im Liegen, Herzstolpern, Druckgefühl in der Brust oder ein ausgeprägtes Schwächegefühl sind Warnzeichen, die ernst genommen und besser mit dem Arzt besprochen werden sollten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.07.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
160.841 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
143.550 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
139.967 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1544 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Innenpolitik
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
736 mal kommentiert
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf