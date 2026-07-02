Herzprobleme und Hitze: Das sollten Sie wissen

Herzpatienten sollten an heißen Tagen besonders auf sich achten: Hilfreich kann sein, Blutdruck und Puls regelmäßig zu kontrollieren. Wer unter Herzinsuffizienz leidet sollte zudem auf das Körpergewicht achten. Rasche Zu- oder Abnahmen können auf eine Störung des Flüssigkeitshaushaltes hinweisen. Auch geschwollene Beine, zunehmende Luftnot im Liegen, Herzstolpern, Druckgefühl in der Brust oder ein ausgeprägtes Schwächegefühl sind Warnzeichen, die ernst genommen und besser mit dem Arzt besprochen werden sollten.