„Wir hatten die perfekte Mischung im Kader“

Mit sieben Punkten Vorsrpung zum Titel

Am Ende heimsten die Flachgauer die Meisterschaft mit dem ordentlichen Polster von sieben Zählern ein. Und glänzten dazu mit der besten Offensive sowie der zweitbesten Defensive der Liga. „Der Zusammenhalt war schon toll anzusehen. Wir hatten, glaube ich, die perfekte Mischung im Kader. Der Titel war am Ende für uns alle unglaublich“, schildert Neo-Obmann Martin Hettegger, der den Meisterteller auch wegen der schwierigen Lage der Kampfmannschaft in höhere Sphären hebt.