„Wir hatten die perfekte Mischung im Kader“

Vor kurzem stellte die „Krone“ in der Unterhaus-Meisterserie die Seekirchen Juniors vor. Die Wallerseer sind aber nicht die einzige zweite Garde, die einen Titel einheimste. Auch in Anif sorgte man für eine faustdicke Überraschung.
Die zweite Garde rettete der Kampfmannschaft die Saison! So geschehen ist es in der abgelaufenen Spielzeit in Anif. Während der USK in der Salzburger Liga fast bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfte, sicherten sich die Juniors den Titel in der 2. Klasse Nord B.
Mit sieben Punkten Vorsrpung zum Titel
Am Ende heimsten die Flachgauer die Meisterschaft mit dem ordentlichen Polster von sieben Zählern ein. Und glänzten dazu mit der besten Offensive sowie der zweitbesten Defensive der Liga. „Der Zusammenhalt war schon toll anzusehen. Wir hatten, glaube ich, die perfekte Mischung im Kader. Der Titel war am Ende für uns alle unglaublich“, schildert Neo-Obmann Martin Hettegger, der den Meisterteller auch wegen der schwierigen Lage der Kampfmannschaft in höhere Sphären hebt.
„Es war auch aufgrund der Situation in der Salzburger Liga sehr wichtig. Bei uns genießt die zweite Mannschaft ein sehr hohes Ansehen“, sagt Hettegger, der erst seit Ende Februar das Amt des Obmanns inne hat.
Das ging richtig lange. Da konnte ich nicht wirklich mithalten.
Martin HETTEGGER, Obmann USK Anif
„Die Meisterschaft und auch die Feier war damit perfekt, um wirklich alle Spieler richtig kennenzulernen.“ Apropos Feier: Wer den Ort Anif kennt, weiß, wie gut Partys im Süden der Stadt sein können. Bei jeder Menge Pizza und kühlen Getränken feierten die Youngsters um Toptorjäger Trojan Millaku (19 Buden) mehr als ausgewogen. „Das ging richtig lange. Da konnte ich nicht wirklich mithalten“, schildert der Klubchef beste Stimmung bis in die Morgenstunden.
Kommende Saison greift die zweite Truppe der Anifer in der 1. Klasse an. Die Seekirchen Juniors mit zwei Titeln in Folge als das große Vorbild? „Was die da gemacht haben, das werden wir sicher nicht schaffen. Wir wollen einfach gut in der neuen Liga ankommen und unsere jungen Spieler in einer höheren Spielklasse entwickeln“, meinte der Obmann, der kommende Saison wieder auf zahlreiche Meisterkicker setzen kann.
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