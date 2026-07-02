Ein Urgestein sagt zum Abschied laut „Servus“

Das ist dem Salzburger definitiv geglückt, auch wenn dafür jahrelange Überzeugungsarbeit in Richtung Stadtpolitik nötig war. Doch nach schier ewig langem Hin und Her erblickte 1993 das Rockhouse in der Schallmooser Hauptstraße das Licht der Welt. Wolfgang Descho war Mitgründer und Geschäftsführer des neuen Zentrums für Musik – und blieb es bis heute. Nun zieht sich das Urgestein zurück, geht in Pension. „Ein bisschen Wehmut ist dabei, aber ich übergebe alles mit gutem Gewissen“, meint Descho. Sein Nachfolger ist Joni Zott . „Meine absolute Wunschlösung“, wie der Noch-Chef betont.