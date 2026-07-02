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Wolfgang Descho

Ein Urgestein sagt zum Abschied laut „Servus“

Salzburg
02.07.2026 09:30
Ein Leben für den Rock! Wolfgang Descho zieht altersbedingt aus dem Salzburger Rockhouse zurück.
Ein Leben für den Rock! Wolfgang Descho zieht altersbedingt aus dem Salzburger Rockhouse zurück.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

„Mr. Rockhouse“ Wolfgang Descho verabschiedet sich in den Un-Ruhestand. Zum Abschied gibt es ein großes Fest samt unzähliger Weggefährten. Wobei: So ganz muss die Rockhouse-Belegschaft auf ihren langjährigen Chef gar nicht verzichten. . .  

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Begonnen hat alles während seiner Schulzeit im Werkschulheim Felbertal. „Ich war in der vierten Klasse, im Festsaal trat eine Schülerband auf, da hat mich das Virus gepackt“ lacht Wolfgang Descho. Flugs gründete er mit Isis Noreia seine erste eigene Band – Auftrittsmöglichkeiten gab es in der Mozartstadt aber nur wenige. „Das wollten wir ändern“, sagt Descho.

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Das ist dem Salzburger definitiv geglückt, auch wenn dafür jahrelange Überzeugungsarbeit in Richtung Stadtpolitik nötig war. Doch nach schier ewig langem Hin und Her erblickte 1993 das Rockhouse in der Schallmooser Hauptstraße das Licht der Welt. Wolfgang Descho war Mitgründer und Geschäftsführer des neuen Zentrums für Musik – und blieb es bis heute. Nun zieht sich das Urgestein zurück, geht in Pension. „Ein bisschen Wehmut ist dabei, aber ich übergebe alles mit gutem Gewissen“, meint Descho. Sein Nachfolger ist Joni Zott . „Meine absolute Wunschlösung“, wie der Noch-Chef betont.

Morgen, Freitag, wird der Abschied des „Mr. Rockhouse“ stilecht mit einem großen Fest gefeiert. Der Eintritt ist kostenlos, alle Besucher herzlich willkommen. „Jede Menge bekannte Gesichter“ sind mit dabei, heißt es in der Programm-Ankündigung.

Ein bewegender Moment für die jungen Wilden vom Rockhouse: Im Oktober 1993 stieg die große ...
Ein bewegender Moment für die jungen Wilden vom Rockhouse: Im Oktober 1993 stieg die große Eröffnung mit einem Konzert-Dreier.(Bild: zVg)

Ganz Verzichten muss die Rockhouse-Belegschaft auf ihren langjährigen Chef aber nicht. Descho wird auch in Zukunft die Konzertreihe „Local Heroes“ verantworten – und sich damit weiter um den Salzburger Musiknachwuchs kümmern. „Eine echte Herzensangelegenheit“, betont das Urgestein.

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