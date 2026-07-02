Stieglbahn wird nach 107 Jahren eingestellt

Land will Infrastruktur erhalten

Betriebseinrichtungen wie Gleise und Signalanlagen der Stieglbahn gehören einer Tochtergesellschaft von Brauerei-Chef Heinrich Dieter Kiener. Was künftig mit der Strecke passiert, ließ Stiegl aber offen. „Es wird kommende Woche ein Gespräch mit dem Unternehmen geben“, sagte der für Verkehr zuständige Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) zur APA. Dass die Brauerei vom Aus abgehe, glaube er aber nicht. „Das ist eine Entscheidung des Unternehmens. Ziel muss es aber sein, die Infrastruktur zu erhalten. Für bestehende andere Kunden und mögliche zukünftige Kunden.“