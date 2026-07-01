Austria nimmt Bundesliga-Kicker ins Visier

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Salzburg: Sport-Nachrichten
01.07.2026 15:30
Kennt Salzburg schon aus seiner Zeit bei den Jungbullen: Tim Paumgartner (li.).
Kennt Salzburg schon aus seiner Zeit bei den Jungbullen: Tim Paumgartner (li.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Mathias Funk und Sebastian Steinbichler

Wird Austria Salzburg auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler in der Bundesliga fündig? „Krone“-Infos zufolge setzen sich die Verantwortlichen derzeit mit einem Mittelfeldspieler des Grazer AK auseinander. 

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Die Kaderplanung bei Austria Salzburg läuft weiter auf Hochtouren. Die Violetten sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler und haben ein Auge auf einen ehemaligen Jungbullen geworfen. Sportboss Roland Kirchler arbeitet derzeit an einem Engagement von Tim Paumgartner (21). Dieser würde laut dem Kaderplaner das Anforderungsprofil perfekt ausfüllen. „Wir suchen nach jungen und guten Optionen“, bestätigte Kirchler am Mittwoch der „Krone“.

Zitat Icon

Wir suchen nach jungen und guten Optionen.

Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg

Der Fußball-Zweitligist testet aktuell bereits zwei mögliche Neuzugänge für das Mittelfeld. Neben Maximilian Scharfetter, zuletzt bei Amstetten unter Vertrag, trainiert derzeit auch Louis Birkhahn, zuletzt für die Vienna aktiv, mit.

Auch Nordligist mit Interesse an Paumgartner
Unterdessen soll auch der Neo-Nordligist Grödig Interesse an Paumgartner bekundet haben. Laut Cheftrainer Arsim Deliu haben derzeit aber noch keine Gespräche stattgefunden. „Da muss man sich auch immer überlegen, was so ein Spieler eigentlich kostet“, zeigt sich Deliu skeptisch.

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Paumgartner durchlief die Jugendabteilungen des FC Red Bull Salzburg und stand in der vergangenen Spielzeit sechsmal für den Grazer AK in der Bundesliga auf dem Platz.

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