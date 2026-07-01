Austria nimmt Bundesliga-Kicker ins Visier

Die Kaderplanung bei Austria Salzburg läuft weiter auf Hochtouren. Die Violetten sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler und haben ein Auge auf einen ehemaligen Jungbullen geworfen. Sportboss Roland Kirchler arbeitet derzeit an einem Engagement von Tim Paumgartner (21). Dieser würde laut dem Kaderplaner das Anforderungsprofil perfekt ausfüllen. „Wir suchen nach jungen und guten Optionen“, bestätigte Kirchler am Mittwoch der „Krone“.