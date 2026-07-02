Alkohol-Abstinenz lässt Stiegl-Brauerei kürzen

48 Brauerei-Mitarbeiter in der Auslieferung müssen in Tirol und Oberösterreich gehen. Der Unternehmenssitz in Salzburg bleibt von den Sparmaßnahmen unberührt. Dort will das Brauhaus dagegen in die Produktion investieren.
Dreimal hintereinander hat Stiegl zuletzt einen Verlust geschrieben. Die Privatbrauerei leidet unter der vor allem bei Jungen gesunkenen Lust auf Alkohol. Besonders das Gastronomiegeschäft ist stark unter Druck. Jetzt gibt es wie berichtet erste Konsequenzen.
Die Logistik-Standorte Wörgl und Inzing in Tirol schließen im September, jener im oberösterreichischen Asten im November. In Tirol werden 28 von 50 Beschäftigten zur Kündigung angemeldet, in Oberösterreich 20 von 40. Stiegl hat sich bei den regionalen Logistikpartnern, die das Geschäft übernehmen, dafür eingesetzt, dass die Mitarbeiter übernommen werden. Dennoch soll es einen Sozialplan geben.
„In unserem Kerngebiet Salzburg und im Wachstumsmarkt Wien bleibt die Logistik in unseren Händen“, sagt Stiegl-Geschäftsführer Herbert Bauer. In den Hauptsitz in Salzburg-Maxglan will die Brauerei bis 2030 einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Dazu kommen 3,5 Millionen Euro, die am Standort Wildshut in St. Pantaleon in eine neue Brauerei für Spezialbiere fließen sollen.
Wirtschaftlich hofft Bauer auf eine im heurigen Jahr einsetzende Erholung. „Im Segment alkoholfreies Bier sind wir im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent gewachsen“, sagt der Geschäftsführer. Zuletzt ist die Brauerei auch ins Limonadengeschäft eingestiegen. Auch für Mineralwasser gibt es Überlegungen. „Als Familienunternehmen können wir außerdem langfristig denken“, beruhigt Bauer.
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