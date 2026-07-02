Alkohol-Abstinenz lässt Stiegl-Brauerei kürzen

Die Logistik-Standorte Wörgl und Inzing in Tirol schließen im September, jener im oberösterreichischen Asten im November. In Tirol werden 28 von 50 Beschäftigten zur Kündigung angemeldet, in Oberösterreich 20 von 40. Stiegl hat sich bei den regionalen Logistikpartnern, die das Geschäft übernehmen, dafür eingesetzt, dass die Mitarbeiter übernommen werden. Dennoch soll es einen Sozialplan geben.