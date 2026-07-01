Ex-Frau gestochen: „Ich wollte, dass sie es spürt“

„Ungute Erinnerungen“ kamen hoch

Doch zuvor schnitt er sich selbst: „Ich wollte sterben, aber ich wollte das nicht alleine und ungesehen“, erklärte der 70-Jährige den Geschworenen. Und: „Ich wollte, dass sie etwas spürt.“ Was genau? „Meine Angst“, entgegnete er. „Oder Schmerz?“, hakte der Richter nach. Dass, sie seine Emotionen spürt, ergänzte der Pensionist. Er meinte auch, dass er sie mitnehmen wolle. Auf Nachfrage der Richter bestritt er aber weiterhin eine Tötungsabsicht. Zuvor hatte der Angeklagte aus seinem Leben erzählt: von ein paar Jahren idyllischem Familienleben am Land, der „traumatisierenden Zeit“ nach der Trennung und von „unguten Erinnerungen“, die bei der Tat hochgekommen seien. „Es ist mir ein Rätsel, dass ich zu so etwas in der Lage war“, bemerkte er noch.