Pizzera und Jaus: Party-Beben in der Ostbucht!

„Erinnerungen, die ewig bleiben“

Und die Besucher waren von Anfang an mit an Bord – voller Inbrunst und Begeisterung. Wer nach diesem Abend noch über eine Stimme verfügte, war definitiv nicht dabei. Ein absolutes Konzert-Highlight, an das sich nicht „nur“ die Fans, sondern auch die beiden heimischen Top-Künstler ewig erinnern werden. Wie sie der „Krone“ nach ihrem Auftritt berichteten. Das „klesch koide Bier“ hatte sich das sympathische, kongeniale Duo hinterher jedenfalls mehr als nur verdient.