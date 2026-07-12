Pizzera und Jaus: Party-Beben in der Ostbucht!

Bestgelaunte Top-Künstler, ein volles Haus und Stimmung pur – das kongeniale Austro-Duo Pizzera & Jaus sorgte für ein grandioses Finale des Ostbucht-Konzertsommers! Und für unvergessliche Momente!
„Wir freuen uns schon riesig auf dieses wunderschöne Ambiente Wir werden die Arena niederreißen“, versprach das Erfolgsduo beim „Krone“-Gespräch kurz vor ihrem ausverkauften Wörthersee-Konzert. Und eigentlich war schon nach ihren Auftritten bei den Starnächten klar, dass sie die Ostbucht am Sonntag zum Beben bringen werden.
So war es schließlich dann auch: 9000 Pizzera & Jaus-Fans strömten in die Arena, um gemeinsam mit den bestens aufgelegten Publikumslieblingen bei sommerlichen Abendtemperaturen ausgelassen zu feiern, zu tanzen und zu singen – oder aber auch um emotionale Momente zu zelebrieren. Wässrige Augen im Publikum inklusive.
Und nachdem die oberösterreichische Dialektsängerin Ina Regen das Publikum „aufgewärmt“ und in Stimmung gebracht hatte, ließen es die beiden Freunde Pauli und Otto (Herzensmenschen durch und durch, wie sie selbst betonen) so richtig krachen. Voll bepackt mit all ihren Hits im Seesack legten sie in der Ostbucht an und zündeten ein musikalisches Feuerwerk. Ganz nach dem Motto: Mit voller Kraft „eine ins Leben“ beziehungsweise in die Arena.
„Erinnerungen, die ewig bleiben“
Und die Besucher waren von Anfang an mit an Bord – voller Inbrunst und Begeisterung. Wer nach diesem Abend noch über eine Stimme verfügte, war definitiv nicht dabei. Ein absolutes Konzert-Highlight, an das sich nicht „nur“ die Fans, sondern auch die beiden heimischen Top-Künstler ewig erinnern werden. Wie sie der „Krone“ nach ihrem Auftritt berichteten. Das „klesch koide Bier“ hatte sich das sympathische, kongeniale Duo hinterher jedenfalls mehr als nur verdient.
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