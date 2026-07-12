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Volles Haus zum Finale

Pizzera und Jaus: Party-Beben in der Ostbucht!

Kärnten
12.07.2026 22:45
Porträt von Klaus Loibnegger
Porträt von Christian Krall
Von Klaus Loibnegger und Christian Krall

Bestgelaunte Top-Künstler, ein volles Haus und Stimmung pur – das kongeniale Austro-Duo Pizzera & Jaus sorgte für ein grandioses Finale des Ostbucht-Konzertsommers! Und für unvergessliche Momente!

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„Wir freuen uns schon riesig auf dieses wunderschöne Ambiente Wir werden die Arena niederreißen“, versprach das Erfolgsduo beim „Krone“-Gespräch kurz vor ihrem ausverkauften Wörthersee-Konzert. Und eigentlich war schon nach ihren Auftritten bei den Starnächten klar, dass sie die Ostbucht am Sonntag zum Beben bringen werden.

Das kongeniale Duo präsentierte sich bestgelaunt.
Das kongeniale Duo präsentierte sich bestgelaunt.(Bild: Handler Wolfgang)

So war es schließlich dann auch: 9000 Pizzera & Jaus-Fans strömten in die Arena, um gemeinsam mit den bestens aufgelegten Publikumslieblingen bei sommerlichen Abendtemperaturen ausgelassen zu feiern, zu tanzen und zu singen – oder aber auch um emotionale Momente zu zelebrieren. Wässrige Augen im Publikum inklusive.

Die „Krone“-Gewinner durften die Stars vor der Show persönlich treffen.
Die „Krone“-Gewinner durften die Stars vor der Show persönlich treffen.(Bild: Handler Wolfgang)
Ein Herz und eine Seele: Pure Harmonie beim Treffen mit der „Krone“ vor dem Konzert.
Ein Herz und eine Seele: Pure Harmonie beim Treffen mit der „Krone“ vor dem Konzert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Durchaus talentiert: Nicht nur auf der Bühne spielen sich die beiden die Bälle hin und her.
Durchaus talentiert: Nicht nur auf der Bühne spielen sich die beiden die Bälle hin und her.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Und nachdem die oberösterreichische Dialektsängerin Ina Regen das Publikum „aufgewärmt“ und in Stimmung gebracht hatte, ließen es die beiden Freunde Pauli und Otto (Herzensmenschen durch und durch, wie sie selbst betonen) so richtig krachen. Voll bepackt mit all ihren Hits im Seesack legten sie in der Ostbucht an und zündeten ein musikalisches Feuerwerk. Ganz nach dem Motto: Mit voller Kraft „eine ins Leben“ beziehungsweise in die Arena.

Ina Regen brachte das Publikum in Stimmung.
Ina Regen brachte das Publikum in Stimmung.(Bild: Handler Wolfgang)

„Erinnerungen, die ewig bleiben“
Und die Besucher waren von Anfang an mit an Bord – voller Inbrunst und Begeisterung. Wer nach diesem Abend noch über eine Stimme verfügte, war definitiv nicht dabei. Ein absolutes Konzert-Highlight, an das sich nicht „nur“ die Fans, sondern auch die beiden heimischen Top-Künstler ewig erinnern werden. Wie sie der „Krone“ nach ihrem Auftritt berichteten. Das „klesch koide Bier“ hatte sich das sympathische, kongeniale Duo hinterher jedenfalls mehr als nur verdient.

Schon jetzt Karten für die Ostbuchtevents im kommenden Jahr sichern unter www.ip-media.tv und www.starnacht.tv

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