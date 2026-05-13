Suspected fraud at the Spanish Riding School

The Spanish Riding School has been making headlines for months—even beyond the realm of equestrian art. Just last Tuesday, it was revealed that the public prosecutor’s office had dropped all charges against former managing director Alfred Hudler, who was dismissed without notice in September 2025. Now, the cultural institution, which falls under the jurisdiction of the Ministry of Agriculture, faces a dispute in labor court. Hudler is demanding nearly one million euros for his contract, which would have run until the end of 2027. It is not unlikely that the ministry’s top officials, Minister Norbert Totschnig and his powerful Secretary General Johannes Abentung, will also be summoned.