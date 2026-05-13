Millions embezzled
Suspected fraud at the Spanish Riding School
Two former employees of the world-renowned cultural institution are alleged to have embezzled around one million euros in 2024 and 2025—most of it in cash. “Krone+” has seen the forensic audit report.
The Spanish Riding School has been making headlines for months—even beyond the realm of equestrian art. Just last Tuesday, it was revealed that the public prosecutor’s office had dropped all charges against former managing director Alfred Hudler, who was dismissed without notice in September 2025. Now, the cultural institution, which falls under the jurisdiction of the Ministry of Agriculture, faces a dispute in labor court. Hudler is demanding nearly one million euros for his contract, which would have run until the end of 2027. It is not unlikely that the ministry’s top officials, Minister Norbert Totschnig and his powerful Secretary General Johannes Abentung, will also be summoned.
New CFO Conducted Cash Audit
It was Alfred Hudler who, just a few weeks before his involuntary departure, had appointed a new CFO and tasked him with conducting a cash audit. The CFO soon uncovered discrepancies that are currently shaking the very foundations of Austria’s World Heritage site...
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