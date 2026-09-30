Duell mit Österreich geht in Irland völlig unter

Der Teamchef wird indes nicht müde zu betonen, wie gut seine Kicker mit der Situation umgehen würden. Mittelfeldspieler Finn Azaz, der eine israelische Mutter hat und gegen Israel nicht zum Einsatz kam, heimste für seine „unglaubliche emotionale Beherrschung“ Extralob ein. Tormann Gavin Bazunu, der die Israel-Partie aus politischen Gründen boykottierte, rückt für die Österreich-Partie wieder in den Kader. Am kommenden Sonntag findet in Backa Topola in Serbien, wieder auf neutralem Boden, das Rückspiel gegen Israel statt. Irland wird laut Hallgrimsson auf alle Fälle antreten. „Es steht fest, dass wir die Spiele bestreiten werden.“