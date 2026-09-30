Neun Punkte im Visier – Irland testet für EM 2028

Während Österreichs Kicker erst im Laufe des Tages in die irische Hautstadt Dublin fliegen, ist die „Krone“ bereits vor Ort. Der stellvertretende Sportchef Florian Gröger liefert ein Update, spricht von einem weiteren Erfolg Österreichs und gibt auch einen Einblick in die Vorbereitungen hinsichtlich der EM-Endrunde 2028.