Tor und Sieg! Gelungener NHL-Auftakt für Rossi

Die Canucks gaben im Schlussdrittel noch eine 5:2-Führung aus der Hand und kassierten 43 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit den Gegentreffer zum 5:5. In der Nacht auf Freitag (4.00 Uhr MESZ) bekommen die Oilers bereits die Chance zur Revanche, dann treffen beide Teams in Vancouver aufeinander. Die Montreal Canadiens gewannen in einem weiteren kanadischen Aufeinandertreffen bei den Toronto Maple Leafs ohne den zum Farmteam Laval Rocket degradierten Teamverteidiger David Reinbacher (21) mit 3:2.