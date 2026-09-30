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Tor und Sieg! Gelungener NHL-Auftakt für Rossi

US-Sport
30.09.2026 12:34
Marco Rossi hat die neue NHL-Saison mit einem Treffer eingeläutet.
Marco Rossi hat die neue NHL-Saison mit einem Treffer eingeläutet.(Bild: AFP/LEILA DEVLIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eishockey-Legionär Marco Rossi hat mit den Vancouver Canucks einen Traumstart in die neue NHL-Saison erlebt. Der 25-jährige Vorarlberger traf beim 6:5-Sieg nach Verlängerung im kanadischen Duell bei den Edmonton Oilers nach einem Konter zum 2:1 (23.). Zum Matchwinner für die Canucks, in der abgelaufenen Saison noch Tabellenletzter der National Hockey League, avancierte Paul Cotter (62.). Bei Edmonton überragte Verteidiger Evan Bouchard mit drei Toren und zwei Assists.

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Die Canucks gaben im Schlussdrittel noch eine 5:2-Führung aus der Hand und kassierten 43 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit den Gegentreffer zum 5:5. In der Nacht auf Freitag (4.00 Uhr MESZ) bekommen die Oilers bereits die Chance zur Revanche, dann treffen beide Teams in Vancouver aufeinander. Die Montreal Canadiens gewannen in einem weiteren kanadischen Aufeinandertreffen bei den Toronto Maple Leafs ohne den zum Farmteam Laval Rocket degradierten Teamverteidiger David Reinbacher (21) mit 3:2.

Stanley-Cup-Sieger Carolina Hurricanes musste sich zum Auftakt in den Grunddurchgang mit 84 Spielen den Florida Panthers mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Boston Bruins setzten sich dank dreier Tore binnen 75 Sekunden mit 3:0 gegen die New York Rangers durch.

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