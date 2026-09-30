Steirischer Kürbiskern-Riese hat groß ausgebaut

13 kleine Lager werden aufgelassen

Anlieferung der Kerne, Kernölproduktion, Abfüllung, Lagerung, Auslieferung – alles ist nun an einem Standort, direkt an der B64, gegenüber dem neuen Siemens-Energy-Werk, gebündelt. Die Abläufe in den 15 Hektar großen Werken erfolgen von Süden nach Norden, Transportwege werden deutlich verkürzt. Die Abfüllung wurde aus dem bisherigen Mietstandort in Dietmannsdorf nach Wollsdorf übersiedelt, bis nächstes Jahr folgen die Anlagen aus den bisher 13 verstreuten Lagern.

Die Investition erfolgt pünktlich zum 30-Jahr-Jubiläum der Firma. Hubmann hat vor 27 Jahren vor Ort begonnen: „Damals waren es gut zehn Mitarbeiter am Standort, jetzt sind es 300.“