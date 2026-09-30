Wer heute noch bestellt, spart sich Paketsteuer

Vier Pakete, nur einmal Abgabe zahlen

Aber: Sie können laut Finanzministerium entscheiden, ob sie die Steuer pro Einzelpaket oder pro gesamte Bestellung abführen und dann dem Kunden weiter verrechnen. Das heißt, dass man bei einer Bestellung, die beispielsweise vier Pakete umfasst, nur einmal die 2,40 Euro berappen müsste. Wer also seine Bestellungen bündelt, kann die Mehrkosten zumindest reduzieren. Wer Gebrauchtwaren oder in kleinen Shops einkauft bzw. bestellte Ware im Geschäft abholt, spart die Abgabe sogar ganz, wie das Finanzministerium betont.