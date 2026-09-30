Iran lobt Preisgeld für getötete US-Soldaten aus

Ende Februar hatten die USA und Israel ihren Krieg gegen den Iran begonnen und das Land massiv aus der Luft bombardiert. Der Konflikt ist bis heute nicht gelöst und Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse. Streit gibt es vor allem um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Straße von Hormuz. Immer wieder gab es auch Spekulationen über einen begrenzten Bodeneinsatz des US-Militärs.