Schwärzler souverän in die zweite Runde

Ohne große Probleme schaffte es ÖTV-Ass Joel Schwärzler in die zweite Runde beim ATP-Challenger im französischen Mouilleron-Le-Captif. Auch die Aufgabe in der zweiten Runde sollte machbar für den Vorarlberger sein.
ÖTV-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 185) ist beim ATP-Challenger in Mouilleron-Le-Captif (Fra) mit einem Zweisatzsieg in die zweite Runde eingezogen. Zum Auftakt traf der Vorarlberger auf Alberto Barroso Campos (Sp/ATP-Nr. 251), nach 1:31 Stunden Spielzeit ging Schwärzler mit 6:3 und 7:5 als Sieger vom Platz.
In der zweiten Runde der mit 97.640 Euro dotierten Open de Vendée wartet mit dem Briten Harry Wendelken (ATP-Nr. 178) nun die Nummer acht des Turniers auf Schwärzler.
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