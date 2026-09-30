Frau in Busch gestoßen: „Dachte, jetzt sterbe ich“

In der kleinen Seitengasse einer Meidlinger Wohnsiedlung war aber niemand – während die 27-Jährige unter Todesangst versuchte sich zu befreien. „Einmal hat er so fest gewürgt, dass es mir schwarz vor Augen wurde. Das war der Moment, wo ich dachte, jetzt ist es aus. Jetzt sterbe ich.“ Eine besonders schockierende Aussage: „Ich hab‘ versucht ihn zu kratzen. Ich wollte, dass am nächsten Tag, wenn meine Leiche gefunden wird, seine DNA-Spuren unter meinen Nägeln sind.“