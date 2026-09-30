Hathaway zeigt sich hochschwanger bei Premiere

So manche Mama würde auf Großevents und enge Kleider in der Schwangerschaft verzichten. Nicht so Anne Hathaway: Die Schauspielerin trug ein eng anliegendes, schwarzes Kleid, welches über und über mit Glitzersteinchen besetzt war. Sie setzte auf edles Make-up und dezenten Schmuck. Dabei strahlte sie bis über beide Ohren – die Vorfreude auf das dritte Kind ist ihr anzusehen!