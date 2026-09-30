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Bald ist es soweit!

Hathaway zeigt sich hochschwanger bei Premiere

Society International
30.09.2026 13:07
Anne Hathaway erwartet bald ihr drittes Kind.
Anne Hathaway erwartet bald ihr drittes Kind.(Bild: AP/Evan Agostini)
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Von krone.at

Anne Hathaway wird bald zum dritten Mal Mama. Doch statt Ruhe und Rast gönnt sich die Schauspielerin lieber noch ein Event auf dem roten Teppich. Bei der Premiere des Films „Verity“ erschien die 43-Jährige in einer bezaubernden schwarzen Robe. Ihr schönstes Accessoire: Der süße Babybauch! 

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Am Dienstag ging die Premiere des Films „Verity – dunkle Geheimnisse“, eine Produktion der Amazon MGM Studios, über die Bühne. Dabei schritten die Hauptdarsteller Anne Hathaway, Dakota Johnson und Josh Harnett über den roten Teppich. Die 43-jährige Anne Hathaway stahl dabei allen die Show, denn: Die Schauspielerin ist hochschwanger und erwartet bald ihr drittes Kind. Ihren süßen Babybauch setzte sie dabei gekonnt in Szene. 

So manche Mama würde auf Großevents und enge Kleider in der Schwangerschaft verzichten. Nicht so Anne Hathaway: Die Schauspielerin trug ein eng anliegendes, schwarzes Kleid, welches über und über mit Glitzersteinchen besetzt war. Sie setzte auf edles Make-up und dezenten Schmuck. Dabei strahlte sie bis über beide Ohren – die Vorfreude auf das dritte Kind ist ihr anzusehen! 

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Stimmung war toll
Ihre Kollegin Dakota Johnson erschien in einem zweiteiligen, weißen Kleid, das ebenfalls glitzerte. Dabei setzte sie ihre Lippen mit rotem Lippenstift in Szene. Schauspielkollege Josh Harnett, der im Film den Ehemann von Hathaways Figur spielt, erschien in dunklem Anzug mit Karomuster, darunter trug er ein Hemd mit Streifen. 

Das Trio von „Verity“ zeigte sich bestens gestylt auf dem roten Teppich.
Das Trio von „Verity“ zeigte sich bestens gestylt auf dem roten Teppich.(Bild: AP/Evan Agostini)

Die Stimmung war ausgelassen, alle schienen sich prächtig zu verstehen! Es war deutlich zu erkennen, dass sich auch Dakota Johnson über das Babyglück ihrer Kollegin freute.

Filmstart Oktober
Der Film „Verity“ soll im Oktober in die Kinos kommen. Er basiert auf dem Roman von Colleen Hoover (46).

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Dakota Johnson spielt im Film die erfolglose Autorin Lowen Ashleigh. Jeremy Crawford, gespielt von Josh, engagiert sie, um die Buchreihe seiner Ehefrau Verity (gespielt von Anne Hathaway), die nach einem mysteriösen Unfall arbeitsunfähig ist, zu vollenden. Im Haus des Paares stößt sie auf ein Manuskript voller verstörender Geheimnisse. Zudem verliebt sich Lowen in Jeremy.

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