„Maria Rast“ wird zum Gesundheitszentrum

Projekt geht in die nächste Phase

In den kommenden Wochen werden die Details für die erforderlichen Vereinbarungen zwischen dem Stand Montafon, dem Land Vorarlberg sowie dem Vorarlberger Bodenfonds ausgearbeitet. Die Arbeiten sollen bis in den Herbst abgeschlossen sein, damit die Beschlüsse den Gemeindevertretungen des Tales vorgelegt werden können. Ziel ist ein möglichst rascher Beginn der notwendigen Sanierungsarbeiten am Gebäude.