„Maria Rast“ wird zum Gesundheitszentrum

Die Weichen für die Zukunft der einstigen Nachsorgestation „Maria Rast“ in Schruns sind gestellt: Die zehn Talschaftsbürgermeister votierten einstimmig für die Umwandlung der Einrichtung in ein Gesundheits- und Sozialzentrum. Das Projekt soll die wohnortnahe Versorgung im gesamten Tal nachhaltig absichern.
Gefasst wurde der zukunftsweisende Grundsatzbeschluss im Rahmen der jüngsten Sitzung des Standes Montafon. Alle zehn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Talschaft sprachen sich dabei einstimmig für ein umfassendes Nachnutzungskonzept der ehemaligen Nachsorgestation Maria Rast aus. Das Ziel ist die langfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung.
„Vor ein paar Monaten haben wir unsere Vision für ein Gesundheitszentrum Montafon vorgestellt – heute können wir gemeinsam mit dem Land den nächsten großen Schritt setzen. Dass alle zehn Bürgermeister diesen Weg einstimmig mittragen, zeigt eindrucksvoll, wie wichtig dieses Projekt für die Zukunft des Montafons ist“, betont Standesrepräsentant Daniel Sandrell.
Keine „Krankenanstalt“ mehr
Der Standort wird künftig nicht mehr als „Krankenanstalt“ geführt. Stattdessen soll ein multifunktionales Zentrum entstehen, das verschiedene Gesundheits- und Sozialangebote unter einem Dach bündelt. Bestehende Einrichtungen sollen dadurch sinnvoll ergänzt und Raum für neue medizinische Dienstleistungen geschaffen werden. Angedacht ist zudem ein eigener Bereich für die Kurzzeit- und Übergangspflege.
Projekt geht in die nächste Phase
In den kommenden Wochen werden die Details für die erforderlichen Vereinbarungen zwischen dem Stand Montafon, dem Land Vorarlberg sowie dem Vorarlberger Bodenfonds ausgearbeitet. Die Arbeiten sollen bis in den Herbst abgeschlossen sein, damit die Beschlüsse den Gemeindevertretungen des Tales vorgelegt werden können. Ziel ist ein möglichst rascher Beginn der notwendigen Sanierungsarbeiten am Gebäude.
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