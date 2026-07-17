„Wohnen 550“: Umsetzung im Schneckentempo

„Dass nach drei Jahren noch keine einzige der angekündigten Starterwohnungen für junge Menschen in Vorarlberg fertiggestellt ist, liefert den eindeutigen Gegenbeweis zum ständigen Eigenlob der schwarz-blauen Landesregierung“, poltert SPÖ-Klubobmann Mario Leiter. ÖVP und FPÖ hätten es einmal mehr nicht geschafft, ihr Versprechen einzulösen und ausreichend leistbaren Wohnraum für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberg zu schaffen: „Diese Landesregierung betont bei jeder Gelegenheit, dass sich ihr Wohnbauprogramm sehen lassen könne und ausreichend Maßnahmen für leistbares Wohnen gesetzt würden. Die nun vorliegenden Zahlen zeigen jedoch, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Seit drei Jahren warten junge Menschen nun schon auf leistbaren Wohnraum“, ärgert sich der SPÖ-Klubobmann.