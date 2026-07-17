Bevölkerung im Ländle legt weiter zu

Vorarlberg wächst weiter, wenn auch in moderatem Tempo. Wie die Landesstelle für Statistik bekannt gab, waren zum Stichtag 30. Juni 2026 genau 412.809 Personen mit Hauptwohnsitz im Bundesland gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von 553 Menschen.
Das Plus auf dem Einwohnerkonto setzt sich aus zwei Faktoren zusammen, wobei der Zuzug weiterhin der Hauptmotor bleibt. Die Wanderungsbilanz verzeichnete ein Plus von 406 Personen und macht damit rund 73 Prozent des Wachstums aus. Die – vorläufige – Geburtenbilanz steuerte ein Plus von 147 Personen bei, was 27 Prozent des Zuwachses entspricht. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert und liegt aktuell bei 21,1 Prozent. Insgesamt leben 86.952 Personen aus über 157 Nationen im Ländle, wobei die deutschen Staatsangehörigen mit 20.969 Personen die größte Gruppe bilden, gefolgt von Bürgern mit türkischem Pass mit 12.531 Personen.
Das Montafon verliert
Ein Blick auf die Regionen zeigt jedoch spürbare Unterschiede. Der absolute Hotspot bleibt das Rheintal, das im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 651 Einwohnern verbuchen konnte. Auch der Bregenzerwald legte leicht zu (+70 Personen). Demgegenüber steht ein spürbarer Einwohnerschwund im Montafon, wo die Bevölkerungszahl um 154 Personen sank, was einem Rückgang von 0,9 Prozent entspricht.
Bregenz mit weniger Einwohnern
Langfristig betrachtet ist die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre beachtlich, denn seit 2016 ist die Einwohnerzahl um insgesamt 25.175 Personen (6,5 Prozent) gestiegen. Besonders die Städte und größeren Gemeinden im Rheintal erlebten dabei einen regelrechten Boom. Allen voran Feldkirch mit einem Plus von 3804 Einwohnern und Dornbirn mit einem Zuwachs von 3795 Personen. Auch Lustenau, Hohenems und Götzis konnten deutliche Zuwächse von jeweils über 1000 Hauptwohnsitzen verzeichnen. Doch nicht überall zeigt der Trend nach oben: Die Landeshauptstadt Bregenz verlor im Zehnjahresvergleich 316 Einwohner – und auch in kleineren Gemeinden wie Sonntag und Kennelbach ging die Bevölkerungszahl teils signifikant zurück.
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