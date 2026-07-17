Bevölkerung im Ländle legt weiter zu

Das Plus auf dem Einwohnerkonto setzt sich aus zwei Faktoren zusammen, wobei der Zuzug weiterhin der Hauptmotor bleibt. Die Wanderungsbilanz verzeichnete ein Plus von 406 Personen und macht damit rund 73 Prozent des Wachstums aus. Die – vorläufige – Geburtenbilanz steuerte ein Plus von 147 Personen bei, was 27 Prozent des Zuwachses entspricht. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert und liegt aktuell bei 21,1 Prozent. Insgesamt leben 86.952 Personen aus über 157 Nationen im Ländle, wobei die deutschen Staatsangehörigen mit 20.969 Personen die größte Gruppe bilden, gefolgt von Bürgern mit türkischem Pass mit 12.531 Personen.