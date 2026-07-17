Am wilden Wasser entlang nach Lech

Die bewimperte Alpenrose zählt zu den auffälligsten Blütensträuchern der Alpen und gehört zur Gattung Rhododendron. Die Pflanze ist auch unter den Namen Almrausch und Steinrose bekannt. Mit ihren leuchtend rosaroten bis purpurfarbenen Blüten verwandelt sie zwischen Juni und Juli felsige Berghänge und lichte Bergwälder in farbenprächtige Landschaften. Ihren deutschen Namen verdankt die Art den feinen, abstehenden Wimpernhaaren am Blattrand – ein Merkmal, das sie von der ähnlich aussehenden Rostblättrigen Alpenrose unterscheidet. Die immergrüne Pflanze wächst bevorzugt auf kalkreichen Böden und ist daher vor allem in den Kalkalpen weit verbreitet. Als Zwergstrauch wird die Art zwischen 30 bis 100 Zentimeter hoch und bildet mit der Zeit dichte Bestände. Die bewimperte Alpenrose ist bestens an das raue Hochgebirgsklima angepasst: Ihre ledrigen, immergrünen Blätter verringern den Wasserverlust und ermöglichen es der Pflanze, auch nach langen, schneereichen Wintern rasch wieder mit der Photosynthese zu beginnen. Trotz ihrer Schönheit sollte man die Alpenrose nicht unterschätzen: Wie alle heimischen Rhododendren enthält sie Giftstoffe.