Fragezeichen um eventuelle Altacher Abgänge

Der SCR Altach würde gerne alle seiner Spieler halten, konkrete Angebote gibt es bisher keine für Patrick Greil & Co. Das kann sich aber ändern, dessen ist sich auch Sportdirektor Philipp Netzer bewusst. Darum liegt der Fokus der Rheindörfler auch auf Neuverpflichtungen.
Noch steht die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA im Mittelpunkt des Geschehens. Der Transfermarkt in dieser Sommerübertrittszeit ist darum noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Und sie dauert noch bis zum 7. September. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass gerade in den letzten Tagen noch einiges passieren kann.
Zu den Gerüchten betreffend möglicher Abgänge von Dejan Stojanovic (Salzburg), Filip Milijevic (Pafos FC/Zypern) und Patrick Greil (Millwall/England) verwendete Sportdirektor Philipp Netzer nur einen Standardsatz: „Uns liegt für keinen Kaderspieler ein Angebot vor. Wir haben auch nicht vor, unsere Leistungsträger der vergangenen Saison zu verkaufen. Aber: Im Fußball kann es schnell zu Veränderungen kommen, deshalb müssen wir uns für alle Fälle wappnen.“
Netzer und sein Sportkoordinator Eric Orie beschäftigen sich weit mehr mit weiteren Neuzugängen, gestern gab es intensive Verhandlungen mit Niklas Niehoff von Holstein Kien bzw. mit dessen Beratern. Bis zum Redaktionsschluss waren die letzten Details noch nicht restlos geklärt. Demnächst soll aber ein Leihvertrag unterschrieben werden.
Saisoneröffnung
Am Samstag (16.30) steigt im Stadion Schnabelholz die Saisoneröffnung mit dem letzten Testspiel des Ländle-Bundesligisten gegen den Schweizer Super League Klub FC Zürich. Schon ab 13.30 beginnt das Elfmeterturnier. Im Anschluss an das Testspiel folgt die Präsentation der Spieler, die jetzt für die Saison 2026/27 zur Verfügung stehen. Interessant für die Fans: Der Eintritt zur Saisoneröffnung ist frei.
Knapp eine Woche später steigt das erste Bewerbsspiel: Am Freitag (19) spielen die Rheindörfler beim Regionalliga-Ost-Klub Leobendorf. Mit Hin- und Rückreise zum Spiel nördlich von Wien bringen die Vorarlberger wieder einmal stolze 1720 km auf den Tacho ihres Busses.
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