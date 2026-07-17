Fragezeichen um eventuelle Altacher Abgänge

Noch steht die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA im Mittelpunkt des Geschehens. Der Transfermarkt in dieser Sommerübertrittszeit ist darum noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Und sie dauert noch bis zum 7. September. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass gerade in den letzten Tagen noch einiges passieren kann.